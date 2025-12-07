Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi iki takım taraftarları şehirde birbirine girdi.

Maçın oynanacağı salonun çevresinde başlayan olaylar ilk başlarda yatıştırılsa da kavga daha sonra salona sıçradı.

Karşılıklı küfürleşme ve arbede salon içinde maç devam ederken artınca oyun durduruldu. Oyuncular ve teknik heyetler soyunma odasına gitti.

Beşiktaş tribünlerinin olduğu yerde bulunan Göztepe taraftarları diğer tribünlere alındı. Salona polis girdi ve iki takım taraftarlarına müdahale etti. Bir türlü dinmeyen gerginliğin ardından salonun boşaltılmasına karar verildi.

Maçın seyircisiz olarak oynanması kararı sonrası kavga eden gruplar dışarıya çıkarıldı.