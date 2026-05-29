Balık tutma tutkusunu farklı bir boyuta taşıyan Oklahoma yerlisi Paul Phillips, kendi kazdığı göletin üzerine inşa ettiği eviyle uluslararası basında dikkatleri üzerine çekti.

EVİN İÇİNDEN BALIK TUTUYOR

Phillips’in tasarladığı yaklaşık 170 metrekarelik evin en dikkat çekici özelliği, oturma odasının zemininde bulunan gizli bölme. Özel bir kapak düzeneği sayesinde Phillips, evinin içinden, sallanan sandalyesinden kalkmadan göletteki balıkları avlayabiliyor. Ayrıca evin üç tarafını çevreleyen veranda da doğrudan suyun üzerinde yer alarak dışarıdan da balık tutma imkanı sunuyor.

YAŞADIĞI OLAYIN ARDINDAN EVİ İNŞA ETTİ

Phillips, bu fikrin Lake Oologah’ta yaşadığı bir olay sonrası doğduğunu belirtti. Gölde balık tutarken bir görevlinin kendisine burada avlanmanın yasak olduğunu söylemesi üzerine sinirlenen Phillips, "Bir gün kimsenin bana engel olamayacağı, kendime ait bir yerim olacak" diyerek projeye başladı. Kiraladığı buldozerle önce göleti kazan Phillips, ardından marangoz Randy Aschlerman ile evin inşaatını tamamladı.