Berdan Mardini, bahçesindeki bostana girerek sebze meyve topladı. Şarkıcının bostandaki domatesleri topladığı sıradaki kombini ise sosyal medyaya damga vurdu. Şalvarlı kombiniyle dikkat çeken şarkıcı daha önce de şalvarıyla spor yaparken objektiflere yansımıştı.

ŞALVARI GİYDİ BOSTANA GİRDİ

Berdan Mardini, bahçesindeki bostana girerek sebze meyve topladı. Şarkıcının bostandaki domatesleri topladığı sıradaki kombini ise sosyal medyaya damga vurdu. Şalvarlı şık kombiniyle dikkat çeken şarkıcı, daha önce de şalvaryla spor yaparken objektiflere yansımıştı.

Şarkıcı Berdan Mardini, bahçesindeki bostanda domates topladığı anları paylaştı. Şalvarlı kombiniyle objektif karşısına geçen Mardini'nin tarzı, hasattan çok kıyafetiyle konuşuldu.

Doğayla iç içe yaşamayı tercih eden Berdan Mardini, bu kez bahçesindeki bostanda domates toplarken görüntülendi. Sebze ve meyveleri kendi elleriyle hasat eden şarkıcının şalvarlı kombini, paylaşımların en dikkat çeken detayı oldu.

ŞALVARINI GİYDİ, BOSTANA GİRDİ

Bahçesindeki bostana giren Berdan Mardini, yetiştirdiği domatesleri topladığı anları takipçileriyle paylaştı. Doğal yaşamı benimseyen şarkıcı, hasat yaparken tercih ettiği şalvarlı kombiniyle yine farklı tarzını ortaya koydu.

KOMBİNİ HASADIN ÖNÜNE GEÇTİ

Mardini'nin şık detaylarla tamamladığı şalvarlı kombini, domates hasadından daha çok konuşulan ayrıntılardan biri oldu. Geleneksel dokunuşlarla hazırladığı tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, daha önce de şalvarıyla spor yaptığı görüntülerle adından söz ettirmişti.

DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMIYLA BİLİNİYOR

Zaman zaman bahçesinden ve günlük yaşamından kesitler paylaşan Berdan Mardini, doğayla iç içe yaşamını sürdürüyor. Şarkıcı, bu kez de bostandaki hasat anlarını takipçileriyle paylaşarak doğal yaşam tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Önceki günlerde ise topladığı sebzeleri hazırlarken görüntülendi. Kabak doğradı, o anları TikTok hesabından paylaştı.



