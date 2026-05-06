Mart ayından itibaren yürürlüğe giren yeni kararnameyle birlikte İspanyol salyangozu resmen "istilacı türler" listesine eklendi. Bu adım, belediyelere bu zararlıya karşı çok daha sert ve organize önlemler alma yetkisi veriyor. Üstelik kanun net: Arazi sahipleri kendi alanlarındaki salyangozlarla mücadele etmekle yükümlü!

Mezarlıklardaki gizli tehlike

Limbaži belediyesi çevre uzmanları büyük bir zorluğa dikkat çekiyor: Mezarlıklar. Bu istilacılar, mezar başlarına dikilen "Hosta" bitkilerine adeta bayılıyor. Ekipler, geniş alanlara yayılan bu nüfusu kontrol altına almak için özel timler kurmaya hazırlanıyor.

Tuzaklar, kimyasallar ve "salyangoz kumbaraları"

Belediyeler bu yıl farklı stratejiler izleyecek:

Limbaži’de sadece toplanan salyangozlar için kentsel alanlara özel kaplar yerleştirildi. Toplanan malzeme biyogaz tesislerine gönderiliyor.

Cēsis’te halka açık alanlarda sayıları sınırlamak için profesyonel deniz salyangozu öldürücü ilaçlar kullanılacak.

Valmiera'da çimlerin daha sık biçilmesiyle salyangozların saklanma alanları yok edilecek.

İyi niyet suistimal edildi

Valmiera bölgesinde geçtiğimiz yıl yaşanan kötü bir deneyim, bu yıl bazı önlemlerin değişmesine neden oldu. Salyangoz toplama torbaları ve konteynerleri, amacı dışında çöplerle doldurulduğu için kaldırıldı. Yetenekli uzmanlar, bu yıl daha çok tuzak ve sık biçme yöntemlerine odaklanacak.

Uzmanlar uyarıyor: Belediye ne kadar çalışırsa çalışsın, her vatandaş kendi bahçesindeki salyangozu toplamazsa bu istila durdurulamaz.

Tuzaklar kurun: Bahçenizde kendi imkanlarınızla tuzaklar oluşturun.

Eldivensiz sokunmayın: Sağlık açısından bu canlılara çıplak elle dokunulmaması tavsiye ediliyor.

Bitkilerinizi seçin: İspanyol salyangozlarının çok sevdiği bitkilerden (Hosta gibi) kaçınmaya çalışın.

Şu an için salyangozla mücadele etmeyen arazi sahiplerine bir ceza kesilmesi gündemde değil ancak bilgilendirme ve eğitim çalışmaları çok daha sıkı hale getirilecek. Unutmayın; bir mülk sahibinin temizlemediği alan, tüm mahallenin yeniden istila edilmesine neden olabilir.