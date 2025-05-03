ŞAM BOMBALANDI

İsrail, Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 100 metre doğusunu vurdu. Aynı gün içinde, Suriye lideri Ahmed Şara’ya bağlı HTŞ milisleri Şam’ın kırsalındaki Dürzi bölgeler olan Ceremana, Eşrefiye ve Sahnaya’yı kontrol altına aldı. Üç bölgeye giren HTŞ güçleri, Dürzi yönetiminin merkezi Süveyda’ya tanklar ve ağır silahlarla yürüyüşe geçti.

HAKARET İDDİASI

Çatışmaların fitilini, bir Dürzi’ye ait olduğu iddia edilen ve peygambere hakaret içeren bir ses kaydı ateşledi. İki gün süren çatışmalarda en az 26 kişi hayatını kaybetti. Şam çevresindeki Dürzi mahallelerinde kontrol sağlandıktan sonra, yerel ileri gelenlerle yapılan görüşmeler sonucu silah bırakma konusunda uzlaşmaya varıldığı açıklandı.

MEZHEP ÇATIŞMASI

Suriye’de 500 bine yakın nüfusa sahip Dürziler, iç savaş boyunca büyük ölçüde tarafsız kalmayı tercih etmişti.

HENDEKLER KAZILDI

Ancak Süveyda’ya yaklaşan ordu güçleri yeni bir krizin kapısını araladı. Binlerce araçlık konvoyla kenti kuşatan Suriye ordusuna karşı, Dürzi toplumu ikiye bölündü. Bir kesim barış çağrısı yaparken, diğer gruplar silahlı direniş hazırlığına girişti. Dağlardaki savunma güçleri kente inmeye başladı, meydanlara hendekler kazıldı, seferberlik ilan edildi.

56 KİŞİ ÖLDÜ İDDİASI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise hafta başından beri Sahnaya ve Şam’ın Dürzi banliyösü olan Jaramana’daki çatışmalarda 56 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Dürzilerin manevî lideri Şeyh Hikmet el-Hicri, Suriye hükümetini “kendi halkını öldüren IŞİD benzeri bir yapı” olarak nitelendirdi. Ceremana ve Sahnaya’daki operasyonları “soykırım” diye tanımladı.

NETANYAHU’YA TEPKİ

Bu çağrıya en güçlü tepki İsrail’den geldi. İsrail’deki Dürziler, hükümeti harekete geçmeye çağırarak protestolar düzenledi. Netanyahu’nun evine yürüyen göstericiler, “Müttefiklerimiz katlediliyor, İsrail bakıyor” diyerek ordunun Suriye’ye müdahale etmesini istedi. İsrail ordu sözcülüğü ise “Şam güçleri Süveyda’ya girerse sert karşılık veririz” açıklaması yaptı.