Yapay zeka şirketi OpenAI'nın CEO'su Sam Altman'ın evinde ciddi bir güvenlik olay meydana geldi.

Independent'te yer alan haberde; 20 yaşında olduğu belirlenen bir kişi, Altman’ın evine yaklaşıp "yanıcı bir madde" attı.

Evin dış kapısını yakan şüpheli daha sonra kaçarken yangın önemli bir hasara ya da yaralanmaya neden olmadı.

GENEL MERKEZ ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayın ardından güvenlik görevlileri şüphelinin Mission Bay semtindeki OpenAI’ın ana ofislerinin yakınlarında tespit etti.

Burada tehditlerde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.