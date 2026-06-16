Suriye’deki iç karışıklıklar nedeniyle 2011 yılında 252 kişilik kafile olarak Türkiye’ye gelen sığınmacıların sayısı, iktidarın ‘açık kapı politikası’ sonrası 4 milyona yaklaşmıştı. Zamanla hem başka ülkelere hem de yurtlarına gitseler de bu sayı 3 milyondan aşağıya düşmedi.



EKONOMİYE DARBE



Bu süreçte sığınmacıların Türk ekonomisine ağır zararları oldu. Önemli bir kısmı kayıt dışı ve asgari ücretin altında istihdam edildi, artan konut ve gıda talebi ise enflasyonu arttırdı. Eğitim ve sağlık gibi önemli hizmetlerden yıllarca ücretsiz faydalandılar. İktidar, bu süre boyunca, “Savaş bitince gidecekler” dedi.





2024 yılı sonunda Suriye’de Esad rejimi çöktü ancak Suriyeliler, artık Türkiye’ye kalıcı olarak yerleşti. Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, rejim bittikten sonra Türkiye’den giden Suriyeli sayısının 700 bine yakın olduğunu söyledi. Yılmaz, İsrail’in Suriye’de askeri operasyon yaptığı için geri dönüşlerin artmadığını ifade etse de ağzındaki baklayı çıkardı. Suriyelilerin Türk ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Yılmaz şöyle konuştu:





'SİNERJİ YARATMALIYIZ'



“Artık geri dönüşlerden çok, iki ülkenin entegrasyonu, ticaret, birlikte hareket etme ve iş birliğine yönelmesini konuşacağız. Bir sinerji yaratarak ülkemizdeki Suriyeli nüfusunu en verimli şekilde kullanmayı değerlendirmeliyiz. Geri dönüşler artık bizim konuşacağımız konu olmaktan çıkacak. Konuşacağımız konunun Suriyeli insan kaynağının Türk-Suriye ilişkilerini nasıl daha ileri taşıyıp, stratejik bir zemin oluşturacağını planlama seviyesine geleceğini düşünüyorum.”



'TÜRK MİLLETİNİ OYALADILAR'



Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’ın Suriyeli sığınmacılarla ilgili sözlerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tepki gösterdi. Yıllardır Türk milletinin, “Geri dönecekler” sözleriyle oyalandığını ifade eden Özdağ, şunları paylaştı:





'MİLYONLAR KALDI'



“Türkiye’nin Şam Büyükelçisi 6 Haziran 2026’da çok açık bir şekilde Türkiye’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri yollamayacağını açıklamış. Ve aşağıda izleyeceğiniz konuşmasında Suriyelilerin neden Türkiye’de kalması gerektiğini anlatıyor. Büyük bir dikkatle izleyin. 700 bin Suriyeli dönmüş, milyonlarca Suriyeli Türkiye’de kalarak Türkiye-Suriye ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacakmış. Hani savaş bitince döneceklerdi? Yıllarca Türk Milletini savaş bitince dönecekler diye oyalayanlar şimdi kalacak diyorlar. Türk Milleti artık uyanmaz ise tarihinin en karanlık kabuslarından birisini yaşayacak.”









