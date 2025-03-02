Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 yıl süren Suriye İç Savaşı'nda hasar alan Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için toplam 113 araç, cihaz ve sistemi 6 TIR ile sevk ettiklerini anımsattı.

Suriye'de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, Türkiye'den gönderilen hava seyrüsefer cihazları ve güvenlik sistemlerinin kurulumuna devam edildiğini, 20 Şubat itibarıyla ise ilk teknik ekibin görevlerini tamamlayarak teslim işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti. Uraloğlu, 21 Şubat'ta ise 23 kişilik yeni bir Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekibinin görevi devralmak üzere Şam Havalimanı'na ulaştığını ve çalışmalara başladığını bildirdi.

'MEVCUT SİSTEMLERİ GÖZDEN GEÇİRİYOR, ARIZALI OLANLARI ONARIYORUZ'

Türkiye'nin hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik altyapısına kadar tüm kritik alanlarda destek verdiğini ifade eden Uraloğlu, "Şam Havalimanı'nın kontrol mekanizmaları büyük ölçüde zarar görmüş durumda. İlk etapta uçuş güvenliğini artırmak için iki yeni alıcı-verici telsiz sistemi kurduk. Seyrüsefer cihazlarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Bölgedeki uçuşların emniyetli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına teknik çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Şam Havalimanı'nda güvenliğin en büyük önceliklerden olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlarla havaalanının güvenlik seviyesinin yükseltildiğini ifade etti. Ulaştırılan cihazlar arasında x-ray ve patlayıcı iz dedektörü gibi cihazların bulunduğunu söyleyen Uraloğlu, havalimanı altyapısının yeniden işler hale getirilmesi için Türk mühendisleri ve teknisyenlerinin sahada yoğun bir mesai harcadığını da belirtti. Bakan Uraloğlu, "Havalimanında kullanılan mevcut sistemleri de gözden geçiriyor, arızalı olanları onarıyoruz" açıklamasında bulundu.

'DAHA GÜVENLİ VE İŞLEVSEL HALE GELMESİNE KATKI SAĞLANACAK'

Uraloğlu, havalimanında yapılan çalışmalar kapsamında Şam Kule'deki telsizlerin ses kayıt cihazlarına entegrasyonunun tamamlandığını ifade etti. Aktif durumda olmayan NDB (Yönlendirilmemiş Radyo Bikını) cihazını onararak yeniden çalışır hale getirdiklerini de söyleyen Uraloğlu, "Hava-yer telsiz sistemlerinin kurulumunu tamamladık. Haberleşme sistemleri ise test edilerek Şam Kule'de kullanılmaya başlandı" dedi.

Şam’daki hava trafik prosedürlerinin incelenmesi sonucunda, THY pilotlarının yaşadığı prosedür farklılıklarının tespit edilerek gerekli düzenlemelerin yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, güvenliği artırmaya yönelik adımlar da atıldığını kaydetti. Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şam Havalimanı terminaline x-ray cihazları ile iz dedektörlerinin ve sıvı patlayıcı kontrol cihazının yer tespiti ve kurulumu yapıldı. Diğer güvenlik ekipmanlarının montajı ve havalimanında bulunan mevcut cihazların tamiratı için çalışmalar sürdürülüyor. Ayrıca, pasaport kontrol sistemleri, check-in kontuarları, bagaj taşıma sistemleri ve havalimanı çevresindeki güvenlik unsurları detaylı şekilde incelendi, faal ve gayri faal sistemler tespit edilerek eksikliklerin giderilmesine yönelik planlamalar yapıldı. 3 adet Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele aracını da onardık. Türkiye, bilgi birikimi ve teknik kapasitesiyle Suriye'deki havacılık altyapısını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Seyrüsefer hizmetlerinden güvenlik önlemlerine kadar birçok alanda sağlanan teknik destek, bölgedeki havalimanlarının daha güvenli ve işlevsel hale gelmesine katkı sağlayacaktır"