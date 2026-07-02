Olayın, Şam'da turistlerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre, yabancı uyruklu kadın turist sokakta yürüdüğü sırada çevresini saran kalabalık bir erkek grubunun sözlü ve fiziki tacizine maruz kaldı. Görüntülerde, genç kadının yaşananlar karşısında büyük panik yaşadığı ve kalabalığın arasından uzaklaşarak bölgeden ayrıldığı görüldü. Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı yaşananlara tepki gösterdi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntüler üzerine güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Suriye İçişleri Bakanlığı, başkent Şam'da tacize uğrayan yabancı bir turistle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bakanlık, olaya karışan şüphelilerin yakalandığını ve turist güvenliğini sarsacak adımlara asla taviz verilmeyeceğini duyurdu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.