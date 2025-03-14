Suriye'de Alevilere yönelik sürdürülen katliam saldırıları devam ederken AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şam ve Halep şehirlerini kardeş şehir protokolü imzalanması kararı CHP’liler, Büyükşehir belediyesi önüne siyah çelenk bırakma girişimleri üzerine gerginlik yaşandı.

ENGELLEMEYE RAĞMEN SİYAH ÇELENK BIRAKILDI

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, partililerle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önüne gitti. Büyükşehir yönetiminin Şam ve Halep’i kardeş şehir ilan etmesine tepki göstermek amacıyla belediye binası önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklama sonrasında CHP İl Başkanı Reisoğlu ve partililerin belediye önüne siyah çelenk bırakmak istemesi üzerine güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Kısa süreli gerginliğin ardından çelenk, belediye binası önüne bırakıldı.

“KATLİAMIN SORUMLULARIYLA KARDEŞ OLMAK GAZİ ŞEHRİMİZE YAKIŞIYOR MU?”

Büyükşehir önünde basın açıklaması yapan CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Fatma Şahin yönetiminin Suriye'de yaşanan zulme karşı durmadıklarını söyledi. Reisoğlu, “Bugün burada insanlığın onurunu, vicdanını ve adaletini savunmak için toplandık. Suriye'de masum insanlar katledilirken AK Partili Fatma Şahin yönetiminde Büyükşehir belediyesi bu zulme karşı çıkmak yerine kardeş şehir protokolü imzalıyor. Şimdi buradan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden soruyoruz, katliamın sorumluları ile kardeş şehir olmak gazi şehrimize yakışıyor mu? Katliamın yaşandığı bir bölgede kardeş şehir protokolü imzalamak ne anlama geliyor Fatma hanım? Sivil insanları vahşice öldürmek hangi dine, ahlaka, vicdana sığar? Sizde hiç allah korkusu yok mu, nasıl bir vicdan taşıyorsunuz? Fatma Şahin ve AKP zihniyeti aldıkları bu kararla katliama sessiz kalarak hangi safta yer aldıklarını açıkça göstermektedir. Ama unutulmasın ki tarih zulme göz yumanları asla affetmez. Biz adaleti savunmaya, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Fatma Şahin ve AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yönetimini aldıkları bu karardan dolayı kınıyoruz” ifadelerini kullandı.