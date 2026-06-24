2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'ndaki ikinci hafta mücadelesinde İngiltere ile Gana, 0-0 berabere kaldı. Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından ilk iki sıradaki İngiltere ve Gana, puanlarını 4'e çıkardı. Gruptaki diğer maçta Hırvatistan ile Panama karşılaşacak.

GÜNDEM OLMUŞTU

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta oynanan Panama-Gana maçında ekranlara gelen bir şaman yaptığı hareketlerle gündem olmuştu… İngiltere mücadelesi öncesinde de açıklamalarda bulunan şaman, "Harry Kane'e büyü yapıyorum. Tam sakatlanmayacak ama iyi de oynayamayacak'' demişti.

SOSYAL MEDYA BÜYÜCÜYÜ KONUŞUYOR

Harry Kane maç boyunca etkisiz bir oyun sergiledi ve rakip kaleye ilk şutunu 45+4'te attı. İngiliz forvet, ikinci yarıda da ayağına gelen fırsatları da cömertçe harcayarak taraftarlarını üzdü. Yıldız isim mücadeleyi 6.4 rating ile tamamladı.

Sosyal medyada futbolseverler, ‘Şaman’ın büyüsü tuttu’ yorumları yaptı.