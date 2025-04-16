GÜLNUR SAYDAM

Hatay'da kamulaştırma adı altında tapulu araziler tek tek gasp ediliyor. Köylüler arazilerini vermek istemese de jandarma şirket yetkilileriyle birlikte zeytinlik arazisine girdi. Köylü ise feryat ederek direnmeye çalışıyor. Sert müdahalede bazı yaşlı vatandaşlar yaralandı.

Samandağ'a bağlı Mağaracık köyünde köylülerin tek ekmek kapısı bereketli zeytin ve narenciye ağaçları. Depremin ardından en değerli arazilere kamulaştırma getiren bakanlık burayı da göz ardı etmedi.

Köylüler aylardır tapulu arazileri için direniyor, mahkemeden sonuç bekliyorlardı. Ancak bir sabah bakanlık yetkilileri ve jandarma köylünün arazisine girdi, ağaçları kesti. Bu sırada köylüye de sert müdahale edildi. Müdahale sırasında bir kişinin kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Köylü aylardır direnerek eylem yapıyor, tapulu arazisini vermek istemiyor. Bölgede binlerce boş arazi varken kendilerinin verimli topraklarının ellerinden alınmasını istemiyor.