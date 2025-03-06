Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Samandağ Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kuşalanı Mahallesi'ndeki hastanede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoğun bakım ünitesinde başladı. Olay yerine ihbarın ardından kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesindeki hastalar, güvenlik amacıyla çevredeki sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayın çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.