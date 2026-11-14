Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, akşam antrenmanından önce basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Samandıra’da yaşanan değişimler hakkında konuşarak sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, “Burada değişim olması gerekiyordu. Bunun ötesinde bir şey yok. Ben bir ekiple geldim. Samandıra'da değişim gerekiyordu. Gelenler mükemmel, gidenler kötüymüş gibi bir durum yok. Bunu doğru bulmuyorum. Emeği geçen çok insan var. Tamamen değişim söz konusu. Belirlediğimiz noktalar vardı ve hızlı hareket etmek durumundaydık. Bunun ötesinde bir şey yok. Bu bir bayrak yarışı, bunu biz devraldık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Değişimin ötesinde başka bir durum yok. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnsanların aileleri var, burada değerlendirme yaparken buna bakmak gerekiyor. Gidenler de değerli” ifadelerini kullandı.

‘TEK ÇİÇEKLE BAHAR GELMİYOR’

Sarı-lacivertli camiada bir oyun genetiği ve beklenti olduğunu aktaran Belözoğlu, “Dünyada atlet oyuncular çok önemli hale geldi. Fenerbahçe’de oyunun genetiği var, geçmişi var. Büyük bir camia beklentisi var. Fenerbahçe’nin oyunu için de gerekenleri söylemiştim. Kalite ve tutku. Bazı maçlarda akıl girecek. Farklı kelimeler olacak. Bunun olmazsa olmazı kalite. Ne kadar hızlanacağımızı göreceğiz. Ümidim bunu hızlı yapmak. Başlangıcımız fena olmadı. Tek çiçekle bahar gelmiyor, bunun suni olmamasını arzu ediyorum” sözlerini sarf etti.

‘MİLLİ TAKIM ARASI AVANTAJ OLDU’

Uzun vadeli bakmak yerine maç maç ilerleyeceklerini söyleyen Emre Belözoğlu, “Gündemimiz ocakta yapacağımız hamleler ve takımın eksikleri değil. Fenerbahçe'nin net bir gücü var. İdmanda hissediyorum, oyuncuyla konuşunca hissediyorum, ilk oynadığımız maçta hissettim. Bugün gündemimiz hamle ve Trabzonspor maçı değil. Gündemimiz tamamen Kocaelispor maçı, sonra Shakhtar maçı olacak. Çok ciddi merhem olacak organizasyonu inşa etmemiz gerekiyor. Zamanı geldiğinde değerlendirmeler yapmamız gerekiyor. Milli takım arası oldu, bu bir avantaj oldu. Bazı oyuncular çağırılmadı, onlara ufak dokunuşlarımız olacak. Fenerbahçe’de başarı kriteri performanstır. Kocaelispor maçına kadar takımı ne kadar hazırlayabilirim, bunun derdindeyim” dedi.

‘EN BÜYÜK ARZUM...’

Yiğit Efe Demir hakkında gelen soru üzerine değerlendirmede bulunan Emre Belözoğlu, “En büyük arzum, Fenerbahçe'nin kendi değeri olan oyunculara şans vermek. Sportif direktörlük ve ardından teknik direktörlük yaptığım dönemde oynattığımız genç isimler oldu. Bu büyük bir hedef. Ama gerçekçi bakmak lazım, elimizdeki en iyi ve en güçlü kadroyla çıkmamız lazım. Yiğit Efe şu anda en değerli oyuncularımızdan birisi. Hem lig hem de Avrupa tecrübesi var. Genç ve tecrübeli bir oyuncudan bahsediyoruz. Her futbolcuya ihtiyacımız var” sözlerini kullandı.

‘DIŞARIDAKİ EVLERLE BAĞLANTIYI KESMEMİZ LAZIM’

Samandıra’da tesis yanındaki evlerle bağlantıyı kesmeleri gerektiğine vurgu yapan 46 yaşındaki teknik adam, “Oyuncunun burayı özel bilmesi gerekiyor. Takımı etkilemeyecek şeyler olması gerekiyor. Suni gündemle takıma zarar verecek durumu ortadan kaldırmalıyız. Fenerbahçe'nin herkesi değerli kıldığının bilinmesi gerekiyor. Burada taktik antrenman hazırlığı oluyor. Oyuncu bunu gördüğü zaman bir hazırlık olduğunu bilmeli. Buranın özel kalması gereken yerler var. Mahremiyetten kastım biraz da oyuncunun bunu bilmesiydi. Bunun kontrolünün olması lazım. Oyuncuyu motive etmek istediğim yer burası. Bu sebeple dışarıdaki evlerle bağlantıyı kesmemiz gerekiyor. Özelimiz olmalı” sözlerini sarf etti.

Emre Belözoğlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Kendi kendine oyuncudan oyuna gidecek bir oyun inşa etmemiz gerekiyor. Kazanma odaklı, net planları olan, savunma planlarını artıracağımız bir oyun hedefliyoruz. Bu takım savunma konusunda, dünyanın en güçlü ekiplerinden Liverpool'a bunu yapacağını gösterdi. Dünyanın en küçük takımları bile sert blok antrenmanları yapıyor. Bugün test yaptık, herkes iyi durumda. Fenerbahçe fizik olarak herkesi karşılayabilir. Her şeyin içinde planın olduğu bir oyun uygulamayı hedefliyoruz. Bunun için de çalışıyoruz. İnşallah bu fotoğrafı en kısa sürede herkese izleteceğiz.”