Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte büyük bir değişim rüzgârının estiği Fenerbahçe'de, Samandıra'daki yapılanmaya dair çarpıcı iddialar gündeme geldi. Önce Kasımpaşa kulübünün Emre Belözoğlu hakkında yaptığı resmi açıklamalar, ardından tesislerden sızan kulis bilgileri sarı-lacivertli camiada dikkatleri Samandıra'ya çevirdi.

343 Digital YouTube kanalında Fenerbahçe gündemini değerlendiren gazeteci Sercan Hamzaoğlu, tesislerde Oğuz Çetin ile Emre Belözoğlu arasında yaşanabilecek olası bir "güç savaşına" işaret ederek dikkat çeken bir istihbarat paylaştı. Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre; Oğuz Çetin, daha önce İsmail Kartal'ın görev yaptığı dönemde Samandıra'ya bir antrenör getirmiş ancak Kartal, söz konusu ismi yetersiz bularak ekibine kabul etmemiş ve geri göndermişti. İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından tesislere yeniden gidip gelmeye başlayan Oğuz Çetin'in, aynı antrenörü tekrar Samandıra'ya getirdiği ve kendisine tesislerde özel bir oda bile tahsis ettirdiği öğrenildi.

MASADA İKİ İHTİMAL VAR

Tesislerde oda verilen bu antrenörün, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun çalışma ekibine dahil edilip edilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Yaşanan gelişmenin Samandıra'daki dengeleri nasıl etkileyeceğini yorumlayan Sercan Hamzaoğlu, Belözoğlu'nun verebileceği iki muhtemel tepkiyi şu sözlerle aktardı:

"Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın gittiğini görünce o antrenörü yeniden Samandıra'ya getirdi ve orada o hocaya bir oda verdiler. Şimdi o arkadaş Emre Belözoğlu'nun ekibine dahil olacak mı olmayacak mı bunu bilmiyoruz. Emre Belözoğlu o antrenör için Oğuz Çetin'e 'Seninle beraber hareket edecekse, senin yanında gidip gelecekse sıkıntı yok' diyebilir. Ya da 'Yok, ben bu antrenörü burada istemiyorum' deyip tesislerdeki görevine son verebilir."

"BANA OĞUZ HOCA DEYİN"

Haberde Oğuz Çetin'in Samandıra'ya geliş sürecine ve tesislerdeki tavrına dair dikkat çekici detaylar da yer aldı. Edinilen bilgilere göre; görevlendirme aşamasında Başkan Aziz Yıldırım'ın masasına ilk olarak Önder Özen'in ismi getirildi ve "İsterseniz hemen yarın Samandıra'da işe başlar" denildi. Ancak Başkan Aziz Yıldırım'ın Önder Özen seçeneğini veto ederek tercihini Oğuz Çetin'den yana kullandığı belirtildi.

Öte yandan Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki mesaisine başlayan Oğuz Çetin'in, tesis çalışanları ve personelin kendisine "Oğuz Bey" şeklinde hitap etmesinden rahatsızlık duyduğu ve herkesi "Bana Oğuz Bey demeyin, Oğuz Hoca deyin" sözleriyle uyardığı ifade edildi.