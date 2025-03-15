Trabzon'un Sürmene ilçesinde Ormanseven Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşkun Parlak'a ait samanlıkta çıkan yangın, kısa sürede çevredeki 2 katlı ahşap ve taş karışımlı eve sıçradı. Yangının büyümesiyle birlikte mahalle sakinleri, alevlere müdahale etmeye çalışırken durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında evde bulunan Fatma ve Emine Parlak, yoğun dumandan etkilenerek sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayda samanlık ve ev kullanılamaz hale geldi.