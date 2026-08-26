Keşif, Avrupa Güney Gözlemevi’nin Şili’deki Çok Büyük Teleskop Girişimölçeri ile yapılan gözlemler sonucunda duyuruldu. Araştırmanın sonuçları 19 Ağustos 2026’da yayımlandı. S301’in yalnızca hızı değil, Samanyolu’nun merkezindeki kara deliğe şimdiye kadar gözlenen tüm yıldızlardan daha fazla yaklaşması da bilim insanlarının dikkatini çekti.

8,7 YILDA BİR TUR ATIYOR

S301, Samanyolu’nun merkezinde bulunan Sagittarius A* adlı süper kütleli kara deliğin çevresinde oldukça basık bir yörüngede hareket ediyor. Güneş’in yaklaşık 4 milyon katı kütleye sahip kara deliğin güçlü çekimi, yıldızın olağanüstü hızlara ulaşmasını sağlıyor.

Yıldızın kara deliğin etrafındaki bir tam turu yalnızca 8,7 yıl sürüyor. En yakın geçişinde kara deliğe yaklaşık 1,7 milyar kilometre kadar yaklaşıyor. Bu mesafe, kabaca Güneş ile Satürn arasındaki uzaklığa denk geliyor.

S301 bu noktaya yaklaştıkça hızlanıyor ve saniyede yaklaşık 25 bin kilometreye ulaşıyor. Karşılaştırmak gerekirse yıldız bu hızını koruyabilseydi Dünya’nın çevresini yaklaşık 1,6 saniyede dolaşabilecek kadar hızlı hareket etmiş olurdu.

Araştırmacılar yıldızın geçmişte iki yıldızdan oluşan bir sistemin parçası olabileceğini düşünüyor. Buna göre sistem Sagittarius A*’ya yaklaştığında kara deliğin güçlü çekimi yıldızlardan birini uzağa fırlatırken S301’i kendisine çok yakın bir yörüngede bırakmış olabilir.

KARA DELİĞİN DÖNÜŞÜNÜ ORTAYA ÇIKARABİLİR

S301’in keşfini önemli hale getiren asıl noktalardan biri, kara deliğe olağanüstü derecede yaklaşması. Einstein’ın genel görelilik kuramına göre dönen bir kara delik çevresindeki uzay-zamanı da sürüklüyor. S301, bu etkinin yörüngesinde ölçülebilecek değişiklikler yaratabileceği kadar yakından geçiyor.

Bilim insanları yıldızın hareketlerini önümüzdeki yıllarda hassas biçimde takip ederek Sagittarius A’nın dönüş hızını doğrudan ölçmeyi* hedefliyor. S301’in kara deliğe bir sonraki en yakın geçişinin 2031 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Yaklaşık 26 bin ışık yılı uzaklıktaki Sagittarius A* doğrudan görülemese de çevresindeki yıldızların hareketleri kara deliğin özelliklerini ortaya çıkarmak için kullanılabiliyor. S301’in olağanüstü hızı ve yakın yörüngesi, galaksimizin merkezindeki dev kara deliği incelemek için şimdiye kadarki en dikkat çekici fırsatlardan birini sunuyor.