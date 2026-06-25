FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu 3. maçında İskoçya ile Brezilya takımları, ABD’nin Miami kentindeki Miami Stadyumu’nda karşılaştı. Maçı Brezilya 3-0 kazandı. Sambacılar'a galibiyeti getiren golleri Vinicius Junior (2) ve Matheus Cunha kaydetti. Bu sonucun ardından Brezilya puanını 7'ye yükselterek C Grubu'nu lider bitirdi ve son 32 turuna yükseldi. İskoçya ise grup aşamasını 3 puanla tamamladı. İskoçlar en iyi üçüncüler arasında girmek için diğer maçları bekleyecek. NEYMAR 980 GÜN SONRA… Brezilya Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu Neymar uzun sürenin ardından tekrar milli formayla sahaya çıktı. Neymar, İskoçya maçının 77. dakikasında oyuna girerek Brezilya Milli Takımı'na geri döndü. Yıldız oyuncu tam 980 gün sonra sahalara dönerken futbolseverler tarafından büyük destek gördü.

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