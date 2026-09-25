2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenen Brezilya Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Avustralya ile 1-1 berabere kaldı. Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville şehrinde bulunan Queensland Country Bank Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, iki takımın da golsüz beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekip, 68. dakikada Nestory Irankunda'nın serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Brezilya ise 90+5'te Raphinha'nın kullandığı korner atışında Rayan'ın kafa vuruşuyla beraberliği sağladı. Ancelotti'nin Brezilya'sı, 29 Eylül'de Avustralya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Sambacılar, 3 Ekim'de ise Hindistan'a konuk olacak.

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