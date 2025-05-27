Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir 'Gönül Dağı' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Hazal Çağlar ile aşk yaşıyor.
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı.
"EVET' DEDİM!"
Samet Akaydın, Hazal Çağlar'a romantik bir organizasyonla evlenme teklifinde bulundu. Çağlar da bu özel anları Instagram hesabından "Evet dedim!" notuyla paylaştı.
Ünlü çifte "Mutluluklar" yorumu yağdı.
"SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"
Hazal Çağlar geçen mart ayında sevgilisinin doğum gününü "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" sözleriyle kutlamıştı.