AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, Fatma Betül Sayan Kaya’nın borsa işlemlerine ilişkin iddiaların ardından partisindeki görevlerinden istifa etmesinin ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım daha yaptı.

Tayyar, AKP'de bir yenilenmeye ihtiyaç olduğunu savunarak olağanüstü büyük kongre çağrısında bulundu.

'BAKANLAR KURULU REVİZE EDİLEBİLİR' ÖNERİSİ

AKP’nin olağanüstü büyük kongreye götürülerek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) yeniden şekillendirilebileceğini ifade eden Tayyar, kabinede de değişiklik yapılmasını önerdi.

Tayyar’ın paylaşımında şu öneriler yer aldı:

"Olağanüstü Büyük Kongreyi toplayarak MKYK ve MYK yeniden şekillendirilebilir.

Bakanlar Kurulu revize edilerek yeni bir heyecan ateşi yakılabilir.

Fon krizinde ihmali veya sorumluluğu olan bürokratlardan başlayarak bürokraside genel bir değişikliğe gidilebilir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin performansını arttırıcı reformlar yapılabilir.

İçe kapanan sistem dışa dönük ve erişilebilir hale getirilebilir."

FATMA BETÜL SAYAN KAYA İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 63 milyon 359 bin lira yatırarak dört aya yakın bir süre içinde 1 milyar 344 milyon lira çektiği; eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırarak 826 milyon lira çektiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen borsa işlemlerine ilişkin iddiaların ardından partisindeki görevlerinden istifa etmişti.

Açıklamasında yalanlamada bulunmayan Kaya, istifa kararını söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulması ve sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla aldığını duyurmuştu.