Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İBB davası"ndaki duruşmada yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, duruşmada mahkeme başkanının kullandığı "Kimse vekil diye burada soytarılık yapamaz" ifadesine tepki gösterdi.

Tayyar şunları yazdı:

"İBB davasında sona yaklaştıkça gerginlik artmaya başladı.

Ekrem İmamoğlu başından beri bir sanık değil “cumhurbaşkanı” gibi salonu yönetmeye çalışıyor.

Zaman zaman tansiyonu yükseltiyor.

Son dönem butlan krizinde gölgede kalması da rahatsız etmiş olmalı bugün tansiyonu hayli yükseltmiş.

Duruşmayı izleyen Suat Özçağdaş gibi milletvekilleri de yangına odun atmışlar.

Mahkeme başkanına posta koymuş, azarlamaya ve otoritesini sarsmaya çalışmış.

Vekil olmak ona mahkeme salonununu karıştırma keyfiyeti vermez, tutulur hiçbir tarafı yok.

Ancak.

Mahkeme başkanı da ne kadar haklı olsa bile “kimse vekil diye burada soytarılık yapamaz” cümlesini kuramaz.

Belli ki bunalmış.

Yine de bu ifadesinin yanlışlığını belirterek düzeltme yapmasının doğru olacağını düşünüyorum.

Bu ifade normalleştirilmemeli.

Bu arada belki yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Sinirler bu kadar gergin ve istenmeyen olaylar geliştiğine göre, vekiller salona alınmayabilir, izleyicisiz olabilir.

Veya başkan sinirlerine hakim olacak, kararı verene kadar tahriklere gözünü yumacak, kulağını kapatacak, devam edecek.

Bu davaya gölge düşürecek yanlışlarda kaçınmak gerek."