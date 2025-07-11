'Terörsüz Türkiye' olarak nitelendirilen süreçte bugün PKK üyesi bir grup silah bıraktı.

'Sembolik' silah bırakma tepkileri de çekerken AKP'nin eski Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Süreci başarıya ulaştıracak daha etkili, daha kalıcı, daha ikna edici stratejiye ihtiyaç olduğunu savunan Tayyar, bunun YPG'nin de tasfiyesini içerecek şekilde formüle edilmesi önerisinde bulundu.

Tayyar'ın tam açıklaması şöyle:

"30 PKK’lı dağdan inip kameralar önünde silahlarını ateş çukuruna attı.

Sonra indikleri mağara merdivenlerinden uygun adımlarla yeniden tırmandılar.

Ortada sadece birkaç parça yanık silah kaldı.

Aynı saatlerde YPG, Suriye’de ağır silahlarıyla gövde gösterisi yaptı.

Kuşkusuz, terör örgütünün silah bırakma aşamasına gelmesi tarihi niteliktedir ve bu sürecin başarıya ulaştırılması gerekir.

Başarı ihtimalinin arttırılması için de toplumsal desteğin iktidar sınırları dışına taşırılarak genişletilmesi önemlidir.

Bu bağlamda, silah bırakma sürecinin bugünkü sembolik gösterimi, maksadın hasıl olmasına yetmeyebilir.

Kanaatim şudur;

Süreci başarıya ulaştıracak daha etkili, daha kalıcı, daha ikna edici stratejiye ihtiyaç var.

Bu strateji, YPG’nin de tasfiyesini içerecek şekilde formüle edildiğinde çarpan etkisi çok fazla olacaktır.

Bence…"