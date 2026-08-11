Sosyal medya hesabı üzerinden yerel siyasette geniş yankı uyandıran bir açıklama yapan Şamil Tayyar, oylama sürecinin detaylarını gözler önüne serdi. Seçimin ilk turlarında AK Parti ve MHP grubunun boş ya da geçersiz oy kullandığını belirten Tayyar, Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir’in 18, CHP adayı Seda Dilber’in ise 11 oyda kaldığını hatırlattı.

Sürecin kaderini belirleyen dördüncü turda dengelerin tamamen değiştiğine işaret eden eski milletvekili, CHP’li Dilber’in 21 oya ulaşarak seçimi kazanmasını Cumhur İttifakı üyelerinin desteğine bağladı. Tablo karşındaki tepkisini gizlemeyen Tayyar, "CHP adayına kazandırdınız da ne oldu?" diyerek kendi partisinin meclis üyelerine seslendi.

"Emaneti Korumak İçin Buradayız"

Seçim zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili Seda Dilber ise tutuklu bulunan Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve ekibine destek mesajı verdi. Masumiyet karinesine vurgu yapan Dilber, başkan ve çalışma arkadaşları görevlerine dönene kadar bu emaneti kararlılıkla muhafaza edeceklerini dile getirdi.

PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

“Etimesgut Belediyesi’ndeki Yeni Parti ve CHP arasındaki başkan vekilliği seçimini CHP adayı Seda Dilber kazandı.

İlk iki turda AK Parti ve MHP’li üyeler boş/geçersiz oy kullanırken, Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP adayı Seda Dilber 11 oy aldı.

Sonucun belirlendiği 4.turda CHP adayı Dilber 21 oyla kazandığına göre AK Parti ve MHP’li üyeler CHP adayına oy vermişler.

Dilber ise sonuçların ilanından sonra tutuklu başkan Beşikçioğlu ve arkadaşlarına sahip çıktı:

“Amacımız başkanım ve çalışma arkadaşlarım içerideyken emaneti onlar gelene kadar korumak. Onların masumiyetine inanıyoruz.”

Eyvallah.

Lafım bizim arkadaşlara:

CHP adayına kazandırdınız ne oldu?”