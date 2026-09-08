AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediyelerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, bazı belediye başkanlıklarının kayyum, istifa, ölüm gibi nedenlerle vekaleten yönetildiğine dikkat çekti.

Şamil Tayyar, yerel seçimlerin 2027'nin ilk yarısına çekilmesi gerektiğini savunarak "Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal çözüm olur" dedi.

'SİYASİ STRES ARTTIĞINDA SANDIK FERAHLATIR'

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Belediyeler siyasi gündemin en hararetli tartışma konuları.

Ölüm, kayyım, tutukluluk, transfer ve istifa gibi sebeplerle çok sayıda belediye başkanlığı vekaletle yönetiliyor.

Tartışmanın bir parçası olmak yerine çözüm önerisinde bulunmak isterim.

Anayasa değişikliğiyle mahalli seçimler 2027 yılının ilk yarısında, misal Nisan/Mayıs gibi yapılsın, bu olağanüstü sürecin akıbetini milletin hakemliği tayin etsin.

Tartışmayı da kavgayı da bitirecek en radikal, bir o kadar sonuç alıcı çözüm olur kanaatindeyim.

Demokratik rejimlerde siyasi stres arttığında sandık, ferahlatır."