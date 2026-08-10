Etimesgut Belediye Meclisi, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yerine görev yapacak başkanvekilini belirlemek üzere toplandı.

Seçimde Yeni Parti ve Butlan CHP'sinin adayları yarıştı. İlk üç turda adaylardan herhangi birinin gerekli çoğunluğu sağlayamaması üzerine seçim dördüncü tura kaldı.

SEÇİM 4'ÜNCÜ TURA KALDI

Üçüncü turda Yeni Parti adayı Özdemir 19, CHP adayı Seda Dilber ise 22 oy aldı.

Dördüncü turda ise Yeni Parti adayı Özdemir ise 19 oyda kaldı; AKP ve MHP'li meclis üyelerinin de oylarıyla Dilber 21 oy aldı.

Böylece Dilber, Etimesgut Belediye Başkanvekili seçildi.

TAYYAR'DAN TEPKİ GELDİ

Seçimin ardından AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tayyar, Dilber'in seçim sonrasında yaptığı konuşmaya dikkat çekerek Cumhur İttifakı üyelerine tepki gösterdi.

Tayyar şunları yazdı:

"Etimesgut Belediyesi'ndeki Yeni Parti ve CHP arasındaki başkan vekilliği seçimini CHP adayı Seda Dilber kazandı.

İlk iki turda AK Parti ve MHP'li üyeler boş/geçersiz oy kullanırken, Yeni Parti adayı Mehmet Özdemir 18, CHP adayı Seda Dilber 11 oy aldı.

Sonucun belirlendiği 4.turda CHP adayı Dilber 21 oyla kazandığına göre AK Parti ve MHP'li üyeler CHP adayına oy vermişler.

Dilber ise sonuçların ilanından sonra tutuklu başkan Beşikçioğlu ve arkadaşlarına sahip çıktı:

"Amacımız başkanım ve çalışma arkadaşlarım içerideyken emaneti onlar gelene kadar korumak. Onların masumiyetine inanıyoruz."

Eyvallah. Lafım bizim arkadaşlara: CHP adayına kazandırdınız ne oldu?"