Türkiye gündemini sarsan fon krizine ilişkin tartışmalar sürerken eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Fon vurgununun vatandaşta nasıl bir etki yarattığına dair başına gelen bir olay üzerinden örnek veren AKP'li isim, olayın toplumda özellikle dar ve sabit gelirli kesimler üzerinde ciddi bir tahribata yol açtığını belirtti.

Tayyar, mağduriyetlerin giderilmesinin yanı sıra sorumlulardan hesap sorulması gerektiğinin altını çizdi.

'HEM YAKIT ALDIK HEM DERS'

Tayyar şu paylaşımda bulundu:

"Ankara’da.

Eve dönerken Eskişehir yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonuna uğradım.

Pompadaki görevli arkadaş, “Abi arabayı mı değiştirdin?” diye sordu.

Anlaşılan, daha önce buraya uğramışız.

“O araba hanımın arabasıydı, sattık” deyince gülmeye başladı:

“Parasını ne yaptın abi, fona mı yatırdın yoksa.”

Yüzündeki muzipliği göreceksiniz.

"Sizin mücadelenizi biliyoruz" diyerek gönlümü aldıktan sonra sözü fon vurguncularına getirdi, "abi ya, bu kadar parayı nasıl yiyorlar, yenir mi bu kadar para, insan hiç mi doymaz?" diye söylenip durdu.

Hem yakıt aldık hem ders aldık.

Bunun gibi çok örnek var anlatabileceğim.

Altını çizerek belirtmek gerekirse; fon vurgunu toplumda, özellikle dar ve sabit gelirlide ciddi bir travmaya yol açmış vaziyette.

Bu tahribatı gidermek mümkün ama çok çaba gerektiriyor.

Mağduriyetin giderilmesi kadar hesap sorulması, kendi zorluklarının aşılması da bir o kadar önemlidir."