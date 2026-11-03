AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye gündeminde yerini koruyan fon krizine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"Devlet tecrübesi olan bir ekonomist arkadaşının" inceleyip rapor haline getirdiğini söyleyen Tayyar, raporda yer alan verileri sıraladı.

'2 TRİLYONLUK SERVET KAYBI'

Buna göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri ağustos ayından ekim ayı sonuna kadar 7 trilyon 209 milyar lira (154 milyar dolar) azaldı.

Tayyar, halka açık paylardaki kaybın 2 trilyon 959 milyar lira olduğunu; bunun yaklaşık 2 trilyon liralık bölümünün yerli yatırımcıların doğrudan servet kaybı olduğunu öne sürdü.

'KRİZ SONRASI MEVDUATA DÖNEN PARA 800 MİLYAR'

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"- Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin piyasa değeri, Ağustos-Ekim sonuna kadar 7 trilyon 209 milyar lira (154 milyar dolar) azaldı.

- Halka açık paylardaki kayıp 2 trilyon 959 milyar lira. Bunun yaklaşık 2 trilyon lirası (43 milyar dolar) yerli yatırımcıların, yani vatandaşın doğrudan servet kaybı.

- Tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğü 826-891 milyar lira arasında. Ödenecek miktar yaklaşık 193 milyar lira.

- Krizle birlikte yerli yatırımcılar da borsadan çekiliyor, sadece Eylül’de 105 bin yerli yatırımcı borsadan çıktı.

- Fonlar da küçülmeye başladı, fon sektörünün toplam büyüklüğü 31 Ağustos-16 Eylül arasında 1.3 trilyon liradan 922 milyar liraya düştü.

- Ülke risk primi yükseldi. Yılbaşında 204 baz puanda olan risk primi Eylül’de 247 oldu.

- Döviz rezervi eridi. Ağustos sonunda 188 milyar lira olan döviz rezervi Ekim’in son haftası 162 milyar liraya düştü.

- Kriz sonrası mevduata dönen para miktarı 800 milyar lirayı geçti.

Raporda fonun siyasi maliyetinden söz edilmiyor.

Onu da ben eklemiş olayım."