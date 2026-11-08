AKP'li Şamil Tayyar, gündemin birinci maddesi fon krizi ile ilgili yeni paylaşım yaptı.

Dikkat çeken paylaşımında Tayyar, "Veriler sürekli değişiyor, an itibarıyla 433 şüpheliden 112’si tutuklu, 470 kişi ve şirkete malvarlığı tedbiri kondu, gönüllü iade miktarı 30 milyar lirayı buldu" dedi.

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının önemli bir eşik olduğunu belirten Tayyar, BDDK, SPK ve Takasbank'ın üst düzey yöneticilerinin sorgulanmaya başlanmasının operasyonun aşamalı olarak genişletildiğini gösterdiğini ifade etti.

'İKİ KRİTİK İSİM DE OPERASYONA EKLENECEK'

Soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını düşündüğünü belirten Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Anladığım kadarıyla burada kalmayacak, kamuoyunun çok tartıştığı “iki kritik isim” de başkaları da operasyona eklenecek gibi.

Kanaatim, eş zamanlı görevden almalar da olur.

Cumhurbaşkanımız, fonda haksız kazanç sağlamış ve görevini yapmamış kim varsa hepsinin tasfiyesine hazırlanıyor."

'BİR AN EVVEL TAMAMLANMALI'

Tayyar, paylaşımında şu "öneriyi" dile getirdi:

"Fon operasyonun zamana yayılması, spekülasyonları arttırdığı gibi iktidarın tedavi sürecine geçişini de zorlaştırıyor.

Kim alınacaksa, kim sorgulanacaksa bir an evvel tamamlanmalı, soruşturmanın çerçevesi belirlenmeli ve yargı süreci hızlandırılmalıdır.

İktidar ise yaraları sarmalı, sistemin açıklarını gidermeli ve yeniden güven inşa etmelidir.

Emeklilik, asgari ücret, istihdam gibi temel sorunlara odaklanma imkanı olmalıdır.

Ve Türkiye, hızlı şekilde fon sarmalından güçlenerek çıkmalıdır."