AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Meclis'ten bir tanıdığının kendisini aradığını aktaran Tayyar, araç satışından elde ettiği parayı değerlendirmek isteyen kişiye fon yatırımı önerildiğini ve yatırımın güvenilir olduğu yönünde telkinde bulunulduğunu ifade etti.

Tayyar'ın aktardığına göre yatırım teklifinde bulunan kişi, ikna etmek amacıyla farklı yatırımcıların kazançlarından örnekler verdi. Fonun arkasında Cumhurbaşkanlığı'ndan önemli isimlerin bulunduğu ve yatırımın kazanç sağlayacağı ileri sürüldü.

“FONUN ARKASINDA ÇOK ÖNEMLİ KİŞİLER VAR”

Tayyar, tanıdığının söz konusu teklife rağmen yatırım yapmaktan vazgeçtiğini ve parasını altına yatırdığını belirtti. Altının gram fiyatının 7 bin 504 lira olduğu dönemde alım yaptığını aktaran Tayyar, tanıdığının altın yatırımından zarar etmesine karşın fon soruşturmasında ortaya çıkan gelişmeleri görünce yatırım yapmadığı için rahatladığını söylediğini kaydetti.

Tayyar, paylaşımında tanıdığının sözlerini şöyle aktardı:

“Altından zarar ettim ama fon rezaletini görünce dua ettim.”

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMININ İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ SAVUNDU

Paylaşımında asıl üzerinde durulması gereken konunun, fon yatırımı için insanları ikna etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı makamının adının kullanılması olduğunu belirten Tayyar, iddiaların kapsamlı biçimde araştırılması gerektiğini ifade etti.

Tayyar, adli ve idari soruşturmaların yanı sıra istihbari soruşturma yürütülerek söz konusu istismarın boyutlarının ortaya çıkarılması gerektiğini savundu. Bu amaçla özel bir ekip kurulması veya ihbar hattı oluşturulmasının değerlendirilebileceğini belirtti.

“İHBAR HATTINA İHTİYAÇ VAR”

Cumhurbaşkanlığı makamının kişisel çıkarlar için kullanılmasına ilişkin iddiaların araştırılmasını isteyen Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Belki özel bir ekibe veya ihbar hattına ihtiyaç var. Hangi amaçla olursa olsun Cumhurbaşkanlığı makamını kendi özel hesapları için istismar eden rezillerin, dolandırıcıların tespit edilerek cezalandırılması, giderek hayati önem taşıyor.”