Fon krizi tartışmaları sürerken ekonomi yönetiminde peş peşe kritik gelişmeler yaşandı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütcü görevinden istifa ederken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ise bugün itibarıyla geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sundu.

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

'GEÇ KALINMIŞ KARAR'

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün istifası, Maliye ve Hazine Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emekliye ayrılması, doğru ama geç kalmış hareketler.

Fon skandalıyla ilişkilendirilen ekonomi yöneticilerinin görevlerine vedası, açıkça ifade etmek gerekirse nihayetinde Cumhurbaşkanımızın talimatıdır.

Başka gidecekler de var.

Hiç uzatmadan, külliyeden talimat beklemeden veda etseler iyi olur, artık orada oturamazlar.

Bu toplumsal rüzgar karşısında hiç kimse duramaz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da korumaz.

Uzatmayın."