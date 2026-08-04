AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin başındaki Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Şimşek'in emekli maaşı ve asgari ücrete zam planı bulunmadığını aktaran Tayyar, alım gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Tayyar, görüşmeden edindiği izlenime göre hükümetin seçim takvimini normal süreç doğrultusunda planladığını ifade etti.

Tayyar, "Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor. Peki, dar ve sabit gelirli rahat nefes almak için 2028’i mi bekleyecek?" ifadelerini kullandı.

'ZAM PLANI YOK'

Tayyar, Mehmet Şimşek'in emekli maaşları ve asgari ücrete yönelik seyyanen zam planı bulunmadığını aktardı.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Ücreti, maaşı katlamak, seyyanen artış yapmaktan öte alım gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar var.

Ağırlıklı olarak hayatı pahalı kılan üç faktör üzerinde duruluyor: Kira, gıda, ulaşım.

Bunları ucuzlatmadan gelirdeki görece artışın derde deva olmayacağı düşünülüyor."

İstihdam ve finansmana erişimin kolaylaştırılması için desteklerin artırılarak sürdürüleceğini belirten Tayyar, yeni paketlerin de hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Tayyar'ın paylaşımı şöyle:

"Maliye ve Hazine Bakanımız Mehmet Şimşek'le yaptığımız görüşmeye ilişkin fazlaca soru geldi.

Mesela, yakında seçim ihtimalini gösteren bir hazırlık var mı?

Veya topluma nefes aldıracak düzenlemeler nedir?

Bir dizi soru.

Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026’yı, 2027’de bile seçim yok.

Seçim vaktinde, Nisan 2028’de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor.

Peki, dar ve sabit gelirli rahat nefes almak için 2028’i mi bekleyecek?

Sanıyorum, bu noktada farklı bir anlayış söz konusu.

İlk aşamada.

Ücreti, maaşı katlamak, seyyanen artış yapmaktan öte alım gücünü arttırmaya yönelik çalışmalar var.

Ağırlıklı olarak hayatı pahalı kılan üç faktör üzerinde duruluyor: Kira, gıda, ulaşım.

Bunları ucuzlatmadan gelirdeki görece artışın derde deva olmayacağı düşünülüyor.

Onun için 750 bin sosyal konut projesi önemli.

Gıda tedarik zincirine el atılıyor.

Ulaşıma maliyet enflasyonundan fazla zam yapılmasını önlemek için “değerleme oranı” belirlenmesi söz konusu. Bu oranın üzerinde zam yapılamayacak.

İstihdam ve finansmana erişimin kolaylaştırması için destek arttırılarak sürdürülecek. Yeni paketler yolda.

Gelir tamamlayıcı destek programı (GETAD) son aşamada.

Toplumun en dezavantajlı kesimine ilave “aylık” ödenmesi uygulaması, yeni yılda başlayabilir.

Bu uygulamadaki ölçek, bayram ikramiyesi gibi bir çok uygulamada devreye sokularak, sadece düşük gelir gruplarına imkan sağlanmasının önü açılabilir.

Başka sürpriz?

Onlar Cumhurbaşkanımızın inisiyatifinde.

Yeni dönem her türlü sürprize açık.

Son cümlem:

Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde.

Tüm ezberler bozulacak gibi."