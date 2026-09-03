Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli olarak ifade verecek eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ile görüştü. Tayyar, görüşmenin ardından Gökçek’in moralinin yerinde olduğunu ve kendisine “Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir” dediğini aktardı.

"UFUKTA KUSURSUZ FIRTINA VAR"

Tayyar, Gökçek’in savcılığa ifadeye çağrılmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak, "Ufukta “Kusursuz Fırtına” havası var sanki. Bugün Gökçek’e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı. Tayyar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Melih Gökçek, Cuma günü savcılığa ifadeye gidiyor. Az önce konuştum, morali yerinde. “Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir” diyor. Olgunca bir tavır.

Ya sonra? Tutuklama beklemiyorum, öyle bir niyet olsa en azından gözaltı işlemi yapılırdı diye düşünüyorum. Daha sonra?Türkçeye “Kusursuz Fırtına” olarak çevrilen George Clooney’in başrolde oynadığı “The Perfect Storm” filmini izleyenler hatırlar. Kuzey Atlantik’te iki ayrı cepheden yükselen fırtınanın bir noktada birleşerek tarifsiz bir dalgaya dönüşümüyle alabora ettiği balıkçı teknesindeki dramı anlatır. Ufukta “Kusursuz Fırtına” havası var sanki. Bugün Gökçek’e gülenler yarın ağıt yakmak zorunda kalabilir."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel’in Gökçek ve ailesi hakkındaki iddialarının ardından resen soruşturma başlatılmıştı. Gökçek ailesini yurt dışındaki gayrimenkul varlığındaki artışa dikkat çeken Ağırel, soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vererek elindeki belgeleri savcılığa sunduğunu açıklamıştı. Gökçek ise iddiaları reddetmiş ve savcılığa bilgi vermeye hazır olduğunu belirtmişti. Melih Gökçek’in, hakkındaki yurt dışı para transferi iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermesi bekleniyor.