Siyasette erken seçim tartışmaları sürerken AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından seçim tarihine ilişkin paylaşım yaptı.

Siyasetin her türlü sürprize açık olduğunu belirten Tayyar, iktidar tarafından ekonomide yürütülen yeni yol haritasının erken seçim ihtimalini "neredeyse sıfırladığını" savundu.

Tayyar, kişisel kanaatinin en yakın seçim tarihinin "Nisan 2028" olduğu yönünde olduğunu belirtti.

Tayyar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset bu, her türlü sürprize açık olduğunu biliyoruz. Ancak ekonomideki yeni yol haritası, erken seçim ihtimalini neredeyse sıfırlamış gibi. Kişisel kanaatim, ufukta Nisan 2028 görünüyor."