AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son zamanlarda yapılan operasyonlara dikkat çekti.

Sezgin Baran Korkmaz'a, Can Holding'e ve İstanbul Altın Rafinerisi'ne yapılan operasyonlara dikkat çeken Tayyar, 'Ünsal Ban'ı da işaret ederek 'iç hesaplaşma' vurgusu yaptı.

"Son dönem ilginç operasyonlar yapılıyor" ifadelerini kullanan Tayyar, şunları yazdı:

"Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi.

Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor.

Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.

Mesela Ünsal Ban'ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi.

Hakkındaki 4 ayrı davanın 3'ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti.

AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban'ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur.

Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye.

İlintili başka dosyalar da var.

İzleyelim, görelim.

Mevzular ne kadar derin.”