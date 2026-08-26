Siyaset arenası 'erken seçim' ihtimalini konuşurken AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Katıldığı bir programda seçim sürecine değinen Tayyar, seçim kararının ekim ayında alınacağını öne sürdü.

Seçimlerin Kasım 2027 ya da Nisan 2028'de yapılabileceği ihtimaline dikkat çeken Tayyar, gelecek yıl bu dönemlerde seçim takviminin işlemeye başlayacağını savundu.

YAVAŞ ADAY OLACAK MI?

Tayyar şunları söyledi:

"Siyasette son düzlüğe girdik. Yani genel seçim 2027'nin Kasım ayında da olsa, Nisan ayında da olsa artık seneye bu zamanlar seçim takviminin işleyeceği günler olacak.

Ağustos geçti; ekim ayında muhtemelen seçim kararı alınacaktır. Dolayısıyla önümüzde aktif bir yıl var. Kalanı da seçim atmosferinde işler, gelişir.

O nedenle ben artık önümüzdeki süreçte siyasi gelişmelere bağlı olarak Mansur Yavaş'ın da pozisyonunu netleştireceğini düşünüyorum. Kendince bir bekleme içerisinde."