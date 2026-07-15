En düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. AKP eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmış. Yeni aylıkla ilgili teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş” diyerek sürece dikkat çekti.

“SEÇİM TARİHİ 2028 NİSAN GİBİ ÖNGÖRÜLÜYOR”

Ekonomi politikalarına da değinen Tayyar, mevcut sıkı para politikasının 2027 yılından itibaren gevşetileceğini ifade etti. Tayyar, “Gördüğüm kadarıyla 3 yıldır uygulanan sıkı para politikası 2027 yılından itibaren gevşetilecek. Toplumun her kesimini rahatlatacak adımların yeni yılda periyodik olarak hayata geçirilmesi yüksek ihtimal. Seçim tarihi de 2028 Nisan gibi öngörülüyor. Buraya kadar tamam” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLERE SAVAŞ AÇILMIŞ OLUR”

Yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak artışın kritik olduğunu vurgulayan Tayyar, yetersiz zam yapılması halinde sert sonuçlar doğabileceğini dile getirdi. Tayyar, “Eğer yeni yılda emekli maaşları aynı anlayışla belirlenecek olursa 17 milyonu aşkın ‘emekliye savaş’ açılması anlamına gelir. Böyle bir savaşı hiçbir siyasi parti kazanamaz” dedi.

Partisini de bu konuda uyaran Tayyar, “Yeni yıldan sonra emekli maaşına düzgün bir zam yapılmazsa emeklilere savaş açılmış olur. Bunu hiçbir siyasi parti kaldıramaz” sözleriyle dikkat çekti.