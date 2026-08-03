İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri bulunduğu, bu transferlerin bir bölümünün kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Sarıkaya'nın gözaltına alınmasının ardından AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
'KONUŞURSA DEPREM OLUR'
Sarıkaya'nın gözaltına alındığını anımsatan Tayyar, konuşması durumunda "medyada deprem olacağını" savundu.
Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tahir Sarıkaya gözaltına alınmış.
Konuşursa medyada deprem olur.
İyi de olur."