Geçtiğimiz hafta Yunanistan'daki bir hediyelik eşya dükkanında Neşet Ertaş'a benzeyen bir figürün anahtarlık olarak satılması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu gelişmenin ardından komşu ülkeden benzer bir görüntü daha geldi.

Yunanistan'ın Samos Adası'na tatile giden bir Türk turist, sokakta yürürken bir kozmetik mağazasının vitrinindeki dev afişle karşılaştı. Afişteki kadının Seda Sayan'a olan benzerliğini fark eden turist, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Görüntüyü çeken kadın, videoda ünlü sanatçıya seslenerek, 'Seda abla Yunanistan'dayız, Samos Adası'nda bir yere geldik. Vitrinde seni gördüm. Seni de çalmışlar abla!' ifadelerini kullandı.

Kısa sürede dijital platformlarda yayılan video, binlerce izlenme ve yorum alarak yeni bir mizah dalgası başlattı. Sosyal medyada afişteki kişinin kimliği çok geçmeden anlaşıldı. Afişte yer alan ismin, Yunanistan'ın tanınan oyuncu ve televizyon sunucularından Katerina Kainourgiou olduğu öğrenildi.

Fotoğrafın Kainourgiou'nun iş birliği yaptığı bir kozmetik markasının reklam kampanyasına ait olduğu belirtildi. Dikkatli takipçiler, afişte yer alan Yunan sunucunun yalnızca yüz hatlarının değil, verdiği pozun bile Seda Sayan'ın ekranlarda ve albüm kapaklarında sıkça kullandığı ikonik duruşla birebir aynı olduğunu dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları paylaşımların altına 'Her şeyi aldınız ama Seda Sayan'ı yedirmeyiz', 'Komşu kopyala yapıştır yapmaya devam ediyor' ve 'Seda abla derhal duruma el koymalı' şeklinde binlerce eğlenceli mesaj yazdı. Seda Sayan'ın bu duruma cevabı gecikmedi.