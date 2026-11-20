Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan resmi duyuruyla, uzun mesafe koşularının yıldız ismi Peres Jepchirchir'e verilen ağır yaptırım kamuoyuyla paylaşıldı. Yürütülen süreç kapsamında 33 yaşındaki Kenyalı kadın atletin, Dopingle Mücadele Kuralları'nın (ADR) iki kritik maddesini ihlal ettiği belirlendi.

Açıklamada Jepchirchir'in; sporcunun örneğinde yasaklı bir maddenin, metabolitlerinin veya belirteçlerinin bulunmasını kapsayan 2.1 numaralı kural ile yasaklı bir maddenin veya yöntemin kullanılmasını ya da kullanılmaya teşebbüs edilmesini içeren 2.2 numaralı kuralı ihlal ettiğini kabul ettiği kaydedildi. Kural ihlallerinin kesinleşmesinin ardından olimpiyat şampiyonu atlete 3 yıl men cezası verildi.

DÜNYA MARATON SERİSİ'NE DAMGA VURMUŞTU

Kariyerinde olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Peres Jepchirchir, özellikle Dünya Maraton Serisi'nde kazandığı zaferlerle atletizm dünyasının en başarılı isimleri arasında gösteriliyordu. 33 yaşındaki sporcu; 2021 yılında New York, 2022 yılında Boston ve 2024 yılında Londra maratonlarında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaşmıştı. Başarılı performansını bu yıl da sürdüren Jepchirchir, son olarak ağustos ayında koşulan Sidney Maratonu'nda zirvede yer almıştı.