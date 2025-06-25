Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Derbiyi 84-68 kazanan Fenerbahçe Beko, seride durumu 4-1'e taşıdı ve şampiyon oldu.

Beşiktaş Fibabanka’yı final serisinde 4-1 ile geçerek Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko, sezonu üç kupayla tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, 2024-25 sezonunda EuroLeague, Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nda mutlu sona ulaştı.

Öte yandan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka derbisi kapalı gişe oynandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 13 bin 500 seyirci kapasiteli Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nu doldurarak takımlarını destekledi.

Derbiye Beşiktaş Fibabanka iyi başladı. Savunmada rakibine sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe Beko karşısında üst üste basketler bularak 5. dakikada 13-0'lık seri yakaladı. Top kayıpları yapan Beşiktaş'a 9-0'lık seriyle yanıt veren sarı-lacivertli ekip, 6. dakika biterken farkı 4 sayıya indirdi: 9-13. Bu çeyrekte son bölüm karşılıklı top kayıplarına sahne olurken Fenerbahçe Beko, Melli'nin son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle birinci periyodu 21-18 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ikinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle etkili oldu. Beşiktaş Fibabanka ise boyalı alandan ürettiği sayılarla farkın açılmasına izin vermedi. Sarı-lacivertli takım, periyodun ortalarında düşük tempoda oynanan maçın 16. dakikasını 35-31 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, 19. dakikada farkı 10 sayıya (43-33) çıkarsa da siyah-beyazlı takım, Berk İbrahim Uğurlu ve Mathews ile dış atış isabetleri bularak farkı 5 sayıya (45-40) düşürdü. Sarı-lacivertli takım, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketiyle devreye 48-40 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü sürdürerek farkı açan Fenerbahçe, peş peşe top kayıpları yapan Beşiktaş karşısında final periyoduna 15 sayılık avantajla gitti: 69-54

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-68 kazanarak şampiyon oldu.

Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı. Evinde oynadığı beşinci maçı da kazanan Fenerbahçe Beko, ligdeki 12. şampiyonluğuna ulaştı.