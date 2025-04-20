ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.
Bu sonuçla üst üste 7. toplamda ise 19. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Opet, sezonun üçüncü kupasını (FIBA Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi) kazandı.
Karşılıklı sayılara sahne olan ilk bölüm 22-22 eşitlikle noktalanırken, soyunma odasına ev sahibi takım 46-45 önde gitti. Üçüncü çeyreği 61-62 üstün geçen konuk ekip, dördüncü çeyrekte 76-71 geriden gelerek son saniyelerde 76-77 öne geçti. 3.7 saniye kala Emma Meesseman’ın basketiyle 78-79 öne geçen Fenerbahçe Opet, son topu iyi savundu ve maçtan galip ayrıldı.
- SALON: Servet Tazegül
- HAKEMLER: Umut Üzgün, Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil
- ÇBK MERSİN: Howard 4, Asena Yalçın, Fauthoux 9, Carleton 13, Sinem Ataş 3, Rupert 22, Mccovan 20, Pelin Derya Bilgin 7
- FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Tilbe Şenyürek 6, Sabally 8, McBride 19,
- 1’İNCİ PERİYOT: 22-22
- DEVRE: 46-45
- 3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-62