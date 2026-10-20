Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Michal Kadlec, Slavia Prag maçı öncesinde Çek basınına yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

İdnes.cz'den Jan Danek'e konuşan Kadlec, sarı-lacivertli kulübün yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

'KONSEPTİ YOK'

Fenerbahçe'de planlama eksikliği olduğunu vurgulayan Çek savunmacı, belirli bir konsept olmadığını ifade ederek 3 yıllık deneyimini aktardı. Kadlec, yabancı teknik direktörlerin birkaç mağlubiyetin ardından görevden alınmasını da eleştirerek "Fenerbahçe'nin çok parası olmasına rağmen, her şeyin amatörce yönetildiğini hep söyledim. Kulübün bir konsepti olmadığı açık. Ve yabancı bir teknik direktör bir konseptle geldiğinde, birkaç mağlubiyetten sonra onu kovuyorlar." dedi.

'MAAŞLARIN YATMADIĞI DÖNEMLER OLDU'

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yüksek bir yıllık ücreti olduğunu belirten Kadlec, ödeme düzeninin sorunlu olduğunu ifade etti. Maaşların zaman zaman iki ay gecikmeli ödendiğini söyleyen Çek futbolcu, "Maaş bazen zamanında yatıyordu, bazen iki ay boyunca hiç yatmıyordu, ardından da tüm ödemeler bir anda yapılıyordu." diye konuştu.

Fenerbahçe'den 2016 yılında ayrılarak Sparta Prag'a dönen Kadlec, kararında ailesinin, arkadaşlarının ve ülkesine dönme isteğinin etkili olduğunu belirtti ve "Eğer mesele para olsaydı, Fenerbahçe'de kalırdım." değerlendirmesinde bulundu.

Kadlec'in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçeli taraftarların ise tepkisini çekti.