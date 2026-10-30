Survivor şampiyonu Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Karatay, bu kez evinde meydana gelen talihsiz bir kazayla takipçilerini endişelendirdi.

“BAŞIMA GELMEYEN KALDI MI?”

Instagram hesabından yaşadığı kazayı paylaşan Nefise Karatay, son 1,5 aydır peş peşe talihsizlikler yaşadığını belirtti. Duş kabininin yüzüne patladığını söyleyen Survivor şampiyonu, paylaşımına şu notu düştü:

“Şu son 1,5 aydır başıma gelmeyen kaldı mı düşünüyorum. Duş kabininin suratıma patlamadığı kalmıştı. Nazar diyorum.”

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANELİK OLMUŞTU

Nefise Karatay, geçtiğimiz günlerde de karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikâyetleri nedeniyle hastaneye başvurmuştu. Dört gün boyunca zor bir süreç geçirdiğini anlatan Karatay, yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştı:

“4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40'ı bulmuştu.”