Fransa Ligue 1'in 34. ve son hafta maçında şampiyonluğu daha önce garantileyen PSG, sahasında Auxerre'i konuk etti. İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçta rakibini 3-1 mağlup eden PSG, ligde sezonu galibiyetle tamamladı.

Auxerre, 30. dakikada Lassine Sinayoko'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı açılan PSG, 59. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile beraberliği yakaladı. 67. dakikada Marquinhos ile öne geçen ev sahibi ekip, 80. dakikada Gonçalo Ramos'un ayağından bir de penaltı kaçırdı. 88. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Khvicha Kvaratskhelia, attığı golle maçın sonucunu belirledi.

Bu galibiyetle PSG puanını 84'e yükseltirken, Auxerre 42 puanda kaldı.