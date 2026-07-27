FIVB Milletler Ligi’nde finalde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.

Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez VNL şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, şampiyonluk kupasıyla yurda döndü.

Milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda taraftarlar, sporcuların yakınları ve Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri karşıladı.

BÖYLE KARŞILANMAK HARİKA

Törende açıklamalarda bulunan milli takım kaptanı Gizem Örge, gördükleri karşılamadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, emek bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, ilk heyecanı gördükten sonra sosyal medyada, televizyonda olsun ülkemizin bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, bizimle aynı gözyaşını görmek gerçekten her emeğe değer. Çok teşekkür ediyoruz. Kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah daha nicelerine." ifadelerini kullandı.

HERKESLE GURUR DUYUYORUM

Başantrenör Daniele Santarelli ise karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkese merhabalar, burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız." şeklinde konuştu.

HEPİMİZİN BAŞARISI

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da elde edilen başarının tüm ülkenin başarısı olduğunu vurgulayarak, "Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize." dedi.