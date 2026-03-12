İddiaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aşevinde yemek yiyen bir kişi, kavurmanın içinden yabancı bir madde çıktığını fark ederek Tarım ve Orman Bakanlığı’na şikayette bulundu.

Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, yemekten çıkan parçanın bir elektronik kimlik çipi olduğu ve bu çipin daha önce Adana Yeşiloba Hipodromu’nda yarışlara katılan Smart Latch isimli ata ait olduğu belirlendi.

Yemekten alınan numunelerin laboratuvar analizinde ise kavurmanın tek tırnaklı hayvan etinden yapıldığı tespit edildi. Bakanlık, 12 Mart’ta yayımladığı tağşiş listesinde söz konusu aşevinde pişirilen kavurmada bu tür et bulunduğunu duyurdu.

SON YARIŞTAN SONRA PİSTLERE ÇIKMADI

4 yaşındaki İngiliz yarış atı Smart Latch’in son olarak 14 Ekim 2025’te Adana’daki hipodromda koştuğu ve yarışı 7’nci sırada tamamladığı öğrenildi. Atın daha sonra bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği belirtildi.

“Haberi duyunca büyük ızdırap duydum”

Atın sahibi Suat Topçu, yaşananların ardından açıklama yaparak olayın aydınlatılmasını istedi.

Topçu, yarış camiasında performansı düşen veya sakatlanan atların genellikle binicilik kulüplerine veya bakım merkezlerine ücretsiz verildiğini belirterek şunları söyledi:

“Smart Latch son koşusunda sprinte kalktığında acı çektiği için yarıştan çektik. Ona bakabilecek güvenli bir yer aradık. Osmaniye’de bir binicilik tesisine gönderildiğini öğrendim. Haberi duyunca büyük ızdırap duydum. Soruşturma açılmasını istiyoruz.”

Topçu, yarıştan çekilen atlar için daha kalıcı ve güvenli bir sistem kurulması gerektiğini de ifade etti.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi ise aşevine alınan etlerin açık ihale yöntemiyle ve doğranmış et olarak temin edildiğini bildirdi.

Açıklamada, etlerin kesim raporları ve veteriner hekim denetimi ile teslim alındığı, ayrıca sürecin kamera kayıtları ve resmi belgelerle takip edildiği belirtildi. Belediyeye göre, ortaya atılan iddiaların ardından laboratuvar analiz sonuçları da yeniden talep edilerek süreç incelemeye alındı.

Belediye, tüm işlemlerin yürürlükteki mevzuata uygun gerçekleştirildiğini ve halk sağlığının öncelikleri olduğunu vurguladı.