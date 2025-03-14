Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda ettikten sonra, UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, 43.9 puanla sezonu 10'uncu sırada tamamladı. Bu gelişme, 2025-26 Süper Lig sezonunun şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı anlamına geliyor. Ayrıca, ligi ikinci sırada bitiren takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için en az iki eleme turu oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda konuk olduğu İskoçya temsilcisi Rangers'a karşı, normal süresi ve uzatma dakikaları 2-0 önde tamamladığı maçı, penaltılarda 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti.

ŞAMPİYON OLAN DİREK DEVLER LİGİ'NE GİDİYOR

Fenerbahçe’nin elenmesinin ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43.9 puanla 10. sırada tamamladı. Bu durumda, Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Ligi ikinci bitiren takım ise Devler Ligi'ne katılmak için en az iki eleme turu oynamak zorunda kalacak. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım, 18 milyon 620 bin Euro ayak bastı parası almaya hak kazanacak.

AVRUPA KONTENJANLARIMIZ

Bu yıl Avrupa'da elde ettiğimiz puanlar sonrası Süper Lig 2025-26 sezonu için Avrupa kontenjanlarımız şu şekilde şekillendi:

Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak.

Ligi 2. bitiren takım, Şampiyonlar Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.

Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.

GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI