Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde Vakıfbank, rakibi Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde Vakıfbank, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası finalinde Vakıfbank, rakibi Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
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