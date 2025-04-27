30 Mayıs’ta yapılacak toplantıda karar verilecek olan değişiklikler için teklifler hazırlandı. Münih’te karara bağlanması beklenen yenilikler şöyle olacak;

1) Önümüzdeki sezondan itibaren 32 kulüp yerine 36 kulüp olacak ve grup aşaması kalkacak. Bunun yerine lig sistemi gelecek. Lig aşamasında ilk 8’e kalanlar doğrudan Şampiyonlar Ligi’nde finallere çıkacak. Son 16 turuna kalanlar ayrıca ödüllendirilecek ve bunlar yarı final ve rövanş maçlarını kendi sahalarında oynayacak.

2) Uzatmalar kaldırılacak. Yerine doğrudan penaltı atışları gelecek. Oyuncuların üzerindeki yük hafifletilmiş olacak.

3) Ülke koruması kalkacak. Aynı ülkenin takımları, lig aşamasının ardından birbirleriyle karşılaşabilecek. Böylece erken final ya da devlerin erken karşılaşması da bir nebze önlenecek. Bu durum hem maçları, hem de televizyon yayınlarını daha heyecanlı hale getirecek.





(UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Machetti, bu yıl 30 Mayıs’ta yeni kurallar için çalışacak.)